Назаров: на Густафссона претендовали 4 клуба, рады, что он выбрал «Нефтехимик»

Главный тренер “Нефтехимика” Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча с “Витязем”, в котором его подопечные победили в серии буллитов со счётом 2:1, а также признался, что рад приходу в команду шведского защитника Эрика Густафссона.

“Интересный матч. Было видно, что хозяева вышли выигрывать. Они в первом периоде сделали двадцать бросков, нам было тяжело. Благодарю ребят и вратаря, что выстояли. В конце в буллитах нам повезло чуть больше. Болельщикам нравятся такие игры, в них огромная самоотдача. Густафссон — солидный защитник. Ещё три клуба на него претендовали, мы рады, что он выбрал наш. Он играет в сборной Швеции и образован в хоккейном плане. Безусловно, “Витязь” — хорошая команда, переигрывала нас в каких-то моментах. Пожелаю им удачи в дальнейших матчах”, — передаёт слова Назарова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.