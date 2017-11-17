Воронков: в “Витязе” тяжёлые времена, надо переламывать ситуацию за счёт злости

Защитник “Витязя” Егор Воронков подвёл итоги игры с “Нефтехимиком” (1:2 Б).

“В первом и втором периодах мы доминировали. Очень сложно что-то говорить после таких игр, потому что мало сил осталось. Мы вели игру и не давали шанса сопернику. В стартовых двух периодах мы их обыграли по всем позициям: и по силовой борьбе, и по броскам. Но нам не хватило рализации. Моменты были, особенно в большинстве. Ничего, будем стараться дальше уделять внимание на тренировках этому компоненту. Внутри команды закаливается дух, ребята сказали: “Давайте выйдем!”. Стартовая пятёрка даёт начало игре эмоциональное. Мы будем биться до конца. В спорте никогда нельзя расстраиваться. У нас есть все шансы, всё поправимо. Ещё очень много матчей.

В команде тяжёлые времена. Я попрошу болельщиков запастись терпением и приходить на игры и поддерживать. Практически во всех матчах мы показываем свою игру, доминируем. За счёт этого постараемся переломить ситуацию, за счёт злости”, — передаёт слова Воронкова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.