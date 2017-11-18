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Итоги дня АХЛ для россиян: второй гол Воробьёва и два очка Голдобина

Хоккей

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Подводим его итоги для российских игроков. Форвард «Шарлотт» Валентин Зыков провёл неудачный матч и очков не набрал, нападающий «Ютики» Николай Голдобин отметился двумя передачами, он в 14 матчах набрал уже 16 очков.Форвард «Лихай Вэлли» Михаил Воробьёв забил свой второй гол в АХЛ, всего у россиянина в активе за 17 матчей восемь очков. Нападающий Евгений Свечников отметился голевой передачей за «Гранд-Рэпидс» — фарм-клуб «Детройта». Пока у 21-летнего игрока четыре очка в 12 играх.

Вратарь «Хартфорда» Георгиев отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроски
Голдобин (н)

Дыбленко (з)

Зыков (н)

Воробьёв (н)

Фазлеев (н)

Е. Свечников (н)

Толчинский (н)		«Ютика»

«Бингемтон»

«Шарлотт»

«Лихай Вэлли»

«Лихай Вэлли»

«Гранд-Рапидс»

«Шарлотт»		0+2

0

0

1+0

0

0+1

0		+1

-1

-2

0

0

+1

-2		2

0

2

0

0

2

0		2

1

5

3

2

1

4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Валентин Зыков Евгений Свечников Михаил Воробьёв Николай Голдобин
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