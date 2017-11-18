Итоги дня АХЛ для россиян: второй гол Воробьёва и два очка Голдобина

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Подводим его итоги для российских игроков. Форвард «Шарлотт» Валентин Зыков провёл неудачный матч и очков не набрал, нападающий «Ютики» Николай Голдобин отметился двумя передачами, он в 14 матчах набрал уже 16 очков.Форвард «Лихай Вэлли» Михаил Воробьёв забил свой второй гол в АХЛ, всего у россиянина в активе за 17 матчей восемь очков. Нападающий Евгений Свечников отметился голевой передачей за «Гранд-Рэпидс» — фарм-клуб «Детройта». Пока у 21-летнего игрока четыре очка в 12 играх.
Вратарь «Хартфорда» Георгиев отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Голдобин (н)
Дыбленко (з)
Зыков (н)
Воробьёв (н)
Фазлеев (н)
Е. Свечников (н)
Толчинский (н)
|«Ютика»
«Бингемтон»
«Шарлотт»
«Лихай Вэлли»
«Лихай Вэлли»
«Гранд-Рапидс»
«Шарлотт»
|0+2
0
0
1+0
0
0+1
0
|+1
-1
-2
0
0
+1
-2
|2
0
2
0
0
2
0
|2
1
5
3
2
1
4