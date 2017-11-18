Итоги дня АХЛ для россиян: второй гол Воробьёва и два очка Голдобина

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Подводим его итоги для российских игроков. Форвард «Шарлотт» Валентин Зыков провёл неудачный матч и очков не набрал, нападающий «Ютики» Николай Голдобин отметился двумя передачами, он в 14 матчах набрал уже 16 очков.Форвард «Лихай Вэлли» Михаил Воробьёв забил свой второй гол в АХЛ, всего у россиянина в активе за 17 матчей восемь очков. Нападающий Евгений Свечников отметился голевой передачей за «Гранд-Рэпидс» — фарм-клуб «Детройта». Пока у 21-летнего игрока четыре очка в 12 играх.



Вратарь «Хартфорда» Георгиев отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Голдобин (н)



Дыбленко (з)



Зыков (н)



Воробьёв (н)



Фазлеев (н)



Е. Свечников (н)



Толчинский (н) «Ютика»



«Бингемтон»



«Шарлотт»



«Лихай Вэлли»



«Лихай Вэлли»



«Гранд-Рапидс»



«Шарлотт» 0+2



0



0



1+0



0



0+1



0 +1



-1



-2



0



0



+1



-2 2



0



2



0



0



2



0 2



1



5



3



2



1



4