Кинэн: СКА в очередной раз доказал, почему является безусловным лидером КХЛ

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал домашнее поражение своей команды от СКА (1:8) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Поздравляю СКА с победой. Соперник в очередной раз доказал, почему является безусловным лидером в лиге, СКА прошёл полсезона и имеет всего одно поражение в основное время. Не нужно сейчас опираться именно на сегодняшний результат, понятно, что это был наш худший матч, но если вы посмотрите на все матчи, которые мы провели до этого, почти все они решаются с разницей в одну шайбу. Мы выигрывали без большого перевеса, и когда проигрываем так же, мало в чём уступаем, надеюсь, что со временем удача улыбается в нашу сторону.



Всегда ждём, что победа произойдёт в следующей игре. Сегодня я могу признать, что у нас была одна провальная игра с точки зрения обороны. Но, повторюсь, сегодня мы играли с командой-лидером.», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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