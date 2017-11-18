Знарок — о ситуации с Сошниковым: ожидали, что «Торонто» поднимет его в основу

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал гостевую победу своей команды в матче с «Куньлунь Ред Стар» (8:1).



«Мы на хорошей ноте закончили поездку. Подустали немножко. Рады, что возвращаемся домой. Широков и Белов? Кроме Рукавишникова, все катаются уже. Приедем — посмотрим.



Найти Шипачёву партнёра нетяжело, они играли несколько сезонов с Гусевым. Сегодня смотрели, как выглядит их связка с Ковальчуком, экспериментировали, Дацюк пока ещё только катается.



Сошников? Мы предполагали, что его поднимут в основу, а то, что будет дальше, — посмотрим. У нас оставался только один игрок в Санкт Петербурге. Все остальные играли с нами в сборной — за первую, за олимпийскую. Там были немножко другие скорости, повыше» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Выжить после ударов Великана. Как Сошников вернулся в НХЛ Пункт об отъезде в КХЛ помог Никите провести первый матч в НХЛ в сезоне.