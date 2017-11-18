Баттон включил трёх россиян в рейтинг драфта НХЛ-2019

Эксперт TSN Крейг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, составил список из 19 игроков, которые могут быть выбраны под высоким номером на драфте 2019 года. В рейтинг вошли трое россиян — нападающий Василий Подколзин, выступающий за юношескую команду «Витязя», а также игроки «Локо юниор» Илья Миронов и Даниил Гутик.



1. н. Джек Хьюз (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) – 16 матчей, 37 (11+26) очков.

2. з. Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL) – 16 матчей, 10 (1+9) очков.

3. н. Дилан Козенс («Летбридж», WHL) – 13 матчей, 13 (7+6).

4. н. Каапо Какко (ТПС U20, Финляндия) – 19 матчей, 26 (13+13).

5. з. Тобиас Бьёрнфот («Юргорден», Шведская лига) – 16 матчей, 13 (2+11).

6. н. Василий Подколзин («Витязь», открытый чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р.) – 5 матчей, 9 (4+5).

7. н. Кирби Дах («Саскатун», WHL) – 11 матчей, 4 (1+3).

8. н. Коул Кофилд (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) – 16 матчей, 31 (23+8).

9. з. Илья Миронов («Локо юниор», МХЛ Б) – 11 матчей, 7 (1+6).

10. з. Мэттью Робертсон («Эдмонтон», WHL) – 16 матчей, 4 (3+1).

11. н. Албин Греве («Юргорден», Шведская лига) – 12 матчей, 11 (2+9).

12. з. Алекс Власич (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) – 16 матчей, 12 (4+8).

13. н. Мэттью Болди (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) – 16 матчей, 25 (9+16).

14. н. Тэг Бертуцци («Гельф», OHL) – 7 матчей, 2 (0+2).

15. н. Пэйтон Кребс («Кутенай», WHL) – 16 матчей, 13 (3+10).

16. н. Даниил Гутик («Локо юниор», МХЛ Б) – 3 матча, 5 (1+4).

17. н. Саша Мутала («Трай-Сити», WHL) – 15 матчей, 3 (2+1).

18. н. Райан Судзуки («Бэрри», OHL) – 15 матчей, 11 (1+10).

19. н. Нолан Фут («Келоуна», WHL) – 20 матчей, 12 (5+7).