Епанчинцев: расстроило, что «Спартак» не забил «5 на 4», но это новые сочетания

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча с «Трактором» (2:0) и посетовал на то, что его команда не использовала ни одну из четырёх попыток игры в большинстве.

«Спасибо ребятам за то, что полностью выполнили тренерскую установку, начиная с вратаря и заканчивая последним игроком. В большинстве были моменты и броски, но не было забитого гола. Это немножко расстроило. Но ничего, это новые сочетания. У нас были травмированные игроки. Соответственно, потерян игровой ритм. Надеюсь, что у нас есть время поработать с этим компонентом. Двигаемся дальше. Мы соединили легионерскую тройку. Максвелл пропустил много игр. Но это человек с большим опытом, он умеет играть. Надеюсь, что через игру он наберёт кондиции и сможет показать то, что от него требуется», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.