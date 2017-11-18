Ковальчук установил новый рекорд КХЛ

Нападающий СКА Илья Ковальчук установил рекорд КХЛ по количеству хет-триков в гостевых матчах за карьеру. В игре с «Куньлунь Ред Стар» (8:1), которая состоялась в Шанхае, он забросил три шайбы, теперь у него шесть хет-триков в гостях и один – в домашнем матче.

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Ковальчук обогнал по этому показателю капитана магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, который за карьеру сделал пять гостевых хет-триков, всего же у него их восемь. Рекорд по общему количеству хет-триков принадлежит капитану «Барыса» Найджелу Доусу – 10, из них четыре были оформлены в гостях.

Ковальчук идёт на втором месте в списке снайперов текущего сезона, уступая только Доусу. Он набрал 39 (23+16) очков в 33 матчах.

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Видео третьего гола Ковальчука в матче с «Куньлунем» можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.