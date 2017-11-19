Хет-трик Дюклера принёс победу «Аризоне» в Оттаве в овертайме

Хоккеисты «Аризоны Койотс» одержали вторую победу кряду, чего не случалось с начала текущего сезона в НХЛ. «Койоты» добились успеха в гостевом матче с «Оттава Сенаторз», игра в Канаде завершилась со счётом 3:2 по итогам овертайма.



Главным творцом успеха гостей выступил канадский нападающий Энтони Дюклер, оформивший хет-трик. Форвард отметился точными бросками в конце первого периода, на старте третьего и в овертайме. Оливер Экман-Ларссон в свою очередь отметился двумя результативными передачами.