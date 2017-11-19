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Хет-трик Дюклера принёс победу «Аризоне» в Оттаве в овертайме

Хоккей

Хоккеисты «Аризоны Койотс» одержали вторую победу кряду, чего не случалось с начала текущего сезона в НХЛ. «Койоты» добились успеха в гостевом матче с «Оттава Сенаторз», игра в Канаде завершилась со счётом 3:2 по итогам овертайма.

Главным творцом успеха гостей выступил канадский нападающий Энтони Дюклер, оформивший хет-трик. Форвард отметился точными бросками в конце первого периода, на старте третьего и в овертайме. Оливер Экман-Ларссон в свою очередь отметился двумя результативными передачами.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 3 1:1, 1:0, 0:1, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Стоун (Пайят, Одуйя) – 17:48 (5x5), 1:1 – Дюклер (Демерс) – 19:19 (5x5), 2:1 – Боровецки (Сеси, Хоффман) – 21:48 (5x5), 2:2 – Дюклер (Голигоски, Экман-Ларссон) – 51:32 (5x4), 2:3 – Дюклер (Экман-Ларссон, Степан) – 61:22 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Оттава Сенаторз
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