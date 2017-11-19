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«Вашингтон» — «Миннесота»: Овечкин в кровь разбил лицо после попадания шайбы

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Миннесотой Уайлд» со счётом 3:1.

В середине второго периода Крис Стюарт делал передачу, но шайба отскочила от клюшки Александра Овечкина и попала ему под визор, в кровь разбив в лицо. Капитан «Вашингтона» покинул площадку, но вернулся в третьем периоде и закончил матч.

Овечкин провёл на льду 16 минут 46 секунд, набрал 1 (0+1) очко и нанёс четыре броска по воротам.

Видео эпизода можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Миннесота Уайлд Александр Овечкин Травмы - хоккей
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