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НХЛ объявила трёх звёзд игрового дня

Хоккей

Национальная хоккейная лига объявила имена трёх звёзд очередного игрового дня.

Третьей звездой дня признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс — на его счету дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (6:0) в первом матче после травмы.

Вторая звезда игрового дня – нападающий «Аризона Койотс» Энтони Дюклер. На счету игрока хет-трик в ворота «Оттава Сенаторз» (3:2 ОТ). Он уже перекрыл результат прошлого сезона по голам.

Первой звездой стал форвард «Калгари Флэймз» Шон Монахан — на его счету хет-трик в матче с «Филадельфия Флайерз» (5:4 ОТ).

События дня НХЛ. «У него ещё есть зубы?». Овечкину шайба прилетела в лицо
Разбитое лицо, кровь на льду, победа в кармане и едкие шутки одноклубников – таким был день у Александра Овечкина.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Аризона Койотс Калгари Флэймз Торонто Мэйпл Лифс Остон Мэттьюс Шон Монахан
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