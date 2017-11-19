НХЛ объявила трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига объявила имена трёх звёзд очередного игрового дня.

Третьей звездой дня признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс — на его счету дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (6:0) в первом матче после травмы.



Вторая звезда игрового дня – нападающий «Аризона Койотс» Энтони Дюклер. На счету игрока хет-трик в ворота «Оттава Сенаторз» (3:2 ОТ). Он уже перекрыл результат прошлого сезона по голам.



Первой звездой стал форвард «Калгари Флэймз» Шон Монахан — на его счету хет-трик в матче с «Филадельфия Флайерз» (5:4 ОТ).