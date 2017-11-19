Мильштейн: Ожиганов будет приоритетом «Торонто», если решит уехать в НХЛ

Североамериканский агент защитника московского ЦСКА Игоря Ожиганов Дэн Мильштейн отметил высокий интерес к игроку со стороны клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

Фридман: «Торонто» подпишет контракт с Ожигановым

«Ожиганов будет в списке приоритетов «Торонто», если он примет решение уехать в НХЛ. Мы ждём его решения в феврале», — приводит слова Мильштейна The Toronto Star.



Контракт 25-летнего Ожиганова с ЦСКА истекает после сезона-2017/18. В нынешнем чемпионате он сыграл за «армейцев» 23-й матч, набрав два (0+2) очка при показателе полезности «+2» и 10 минутах штрафа.

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