Подшендялов: жена хорошо разбирается в хоккее, подсказывает мне что-то

Нападающий «Спартака» Артём Подшендялов рассказал о своей семье.

«День нашего знакомства с женой запомнил на всю жизнь. Это произошло 5 июня 2009-го благодаря родному брату Кати – футболисту Володе Дядюну. Мы гоняли мяч, а потом он пригласил меня в гости. Там я впервые и увидел свою будущую жену. Интерес возник сразу. Но я тогда немного стеснялся, и с Катей мы просто переглянулись. А уже на следующий день добавились в друзья в социальных сетях и начали общаться. Так получилось, что улетать надо было через пару недель со дня знакомства. За это время мы успели пару раз сходить в кино и в ресторан. Поэтому в Канаде я сначала жил один, с Катей общались по скайпу. Ну а после того, как расписались на второй год нашего общения, отправились за океан вместе.

Штамп в паспорте отношения не изменил. Некоторые женщины пытаются после этого над мужчинами властвовать, чего, на мой взгляд, делать не стоит. Просто должно быть взаимопонимание, поддержка и любовь. Кто глава в семье? Всё время твержу, что я. В доме главным должен быть мужчина. Хотя есть женщины, которые пытаются взять эту роль на себя. Радуюсь, что моя Катя другая.

Катя — девушка очень терпеливая. Нередко я прихожу домой и начинаю ворчать. Я взрывной, но отхожу быстро. У неё с годами появилась мудрость. Она стала более лояльно и спокойно относиться к каким-то вещам. Я стал более сосредоточенным, сдерживаю себя, потому как уже есть семья. Переживаю за моих девочек очень сильно. Вика занимается художественной гимнастикой и бальными танцами. Я хотел бы отдать Вику в большой теннис, но пока у неё такого желания нет. Заставлять, конечно, не стану. Жена хорошо разбирается в хоккее, причём, иногда и подсказывает мне что-то.

Сильно греет то, когда мои девочки поддерживают меня. После матча выйдешь, обнимаешь их — и становится легче. Особенно если проиграли. Могу назвать себя счастливым человеком. В нашем доме царит любовь, согласие, и мы с любимой планируем завести второго ребёнка», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.