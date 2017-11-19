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«Лада» попыталась выкупить чемпионский сезона-1993/94, продавец снял с продажи

Хоккей

Недавно на одном из сайтов интернет-объявлений был выставлен на продажу золотой перстень, созданный в честь победы «Лады» в чемпионате России сезона-1993/94. Перстень оценили в 37,5 тысяч рублей.

Клубом была предпринята попытка покупки перстня. Как только речь зашла об официальном оформлении договора и проведении экспертизы на подлинность, продавец сообщил, что снял перстень с продажи.

Хоккейный клуб «Лада» на своём официальном сайте будет информировать болельщиков, если история получит продолжение.

Чемпионский перстень «Лады» сезона-1993/94 выставлен на торги за 37 тыс. рублей
Источник: Официальный сайт ХК "Лада" Сообщить об ошибке
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