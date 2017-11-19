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«Салават Юлаев» победил ХК «Сочи» и прервал четырёхматчевую серию поражений

Хоккей

ХК «Сочи» дома уступил «Салавату Юлаеву» и прервал трёхматчевую серию с набранными очками. В 33 матчах сезона на счету команды 16 побед. «Салават Юлаев» прервал свою серию поражений на отметке в четыре матча. Это самая длинная серия поражений команды в сезоне. «Салават» выиграл 16 матчей из 34 в текущем сезоне. 31 августа в очном матче команд в Уфе «Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3.

Команда из Сочи вышла вперёд на третьей минуте матча — шайбу забросил Эрик О Делл. Первая двадцатиминутка больше голов не принесла. На 29-й минуте матча Теэму Хартикайнен счёт сравнял, а на 36-й Линус Умарк вывел уфимцев вперёд. Шведский форвард прервал свою 13-матчевую безголевую серию. На 48-й минуте встречи Захар Арзамасцев установил окончательный счёт — 3:1.

ХК «Сочи» — «Салават Юлаев»: Умарк прервал свою 13-матчевую безголевую серию
КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 3 1:0, 0:2, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – О'Делл (Уэллман, Цветков) – 02:17 (5x4), 1:1 – Хартикайнен (Умарк, Логинов) – 28:35 (5x4), 1:2 – Умарк (Логинов, Ларсен) – 35:48 (5x4), 1:3 – Арзамасцев (Бурдасов, Зубов) – 47:52 (5x4)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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