«Салават Юлаев» победил ХК «Сочи» и прервал четырёхматчевую серию поражений

ХК «Сочи» дома уступил «Салавату Юлаеву» и прервал трёхматчевую серию с набранными очками. В 33 матчах сезона на счету команды 16 побед. «Салават Юлаев» прервал свою серию поражений на отметке в четыре матча. Это самая длинная серия поражений команды в сезоне. «Салават» выиграл 16 матчей из 34 в текущем сезоне. 31 августа в очном матче команд в Уфе «Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3.

Команда из Сочи вышла вперёд на третьей минуте матча — шайбу забросил Эрик О Делл. Первая двадцатиминутка больше голов не принесла. На 29-й минуте матча Теэму Хартикайнен счёт сравнял, а на 36-й Линус Умарк вывел уфимцев вперёд. Шведский форвард прервал свою 13-матчевую безголевую серию. На 48-й минуте встречи Захар Арзамасцев установил окончательный счёт — 3:1.

ХК «Сочи» — «Салават Юлаев»: Умарк прервал свою 13-матчевую безголевую серию

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»