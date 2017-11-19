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ХК «Сочи» — «Салават Юлаев»: Умарк прервал свою 13-матчевую безголевую серию

Хоккей

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прервалась 13-матчевая безголевая серия форварда уфимской команды Линуса Умарка. Хоккеист отличился на 36-й минуте матча.

До этого шведский хоккеист уфимской команды отличился 11 октября в Минске в матче с местным «Динамо». В настоящее время в матче в Сочи начался третий период, уфимцы ведут со счётом 2:1.

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Также видео гола Умарка доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Салават Юлаев ХК Сочи Линус Умарк
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