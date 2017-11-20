Итоги дня ВХЛ: седьмое подряд поражение «Горняка» и другие результаты

Программа игрового дня 19 ноября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги была представлена девятью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.
«Челмет» уступил «Зауралью» — 3:4 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 11:00 МСК
Челябинск
3 : 4 0:1, 1:0, 2:2, 0:1
Курган
0:1 – Дюкарев (Сандер, Исаев) – 09:23 (5x5), 1:1 – Тертышный (Подкорытов) – 29:38 (5x5), 1:2 – Сандер (Исаев, Ольшанский) – 46:49 (5x5), 2:2 – Карпухин (Кулиев, Мошаров) – 51:36 (5x5), 3:2 – Могильников (Климонтов, Мелихов) – 56:00 (5x5), 3:3 – Ольшанский (Дюкарев) – 59:00 (6x5), 3:4 – Колготин (Рехтин) – 64:32 (3x3)
«Горняк» крупно проиграл «Торпедо» — 4:9. Это поражение стало седьмым подряд.
ВХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Учалы
4 : 9 0:3, 4:2, 0:4
Усть-Каменогорск
0:1 – Далёйсен (Полищук) – 09:33 (5x5), 0:2 – Соренсон (Бердников, Тривино) – 10:00 (5x5), 0:3 – Коротков (Иван Иванов) – 14:14 (5x5), 1:3 – Митякин (Журавлёв, Сетдиков) – 23:28 (5x5), 1:4 – Далёйсен (Гренц, Белозёров) – 31:01 (5x5), 2:4 – Журавлёв (Пилипенко, Воропаев) – 32:35 (5x4), 3:4 – Мингалеев (Антонов, Цапаев) – 35:05 (5x5), 4:4 – Сетдиков (Журавлёв, Пилипенко) – 39:12 (4x3), 4:5 – Соренсон (Милюков, Шин) – 39:58 (5x5), 4:6 – Миллер (Тривино) – 44:29 (5x5), 4:7 – Рымарев (Далёйсен, Шин) – 46:40 (5x5), 4:8 – Шин – 48:38 (4x5), 4:9 – Метальников (Шин, Рымарев) – 57:48 (5x4)
ХК «Рязань» уступил «Кузне» — 1:2 ШБ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Рязань
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Новокузнецк
0:1 – Коростин (Басков, Скутар) – 34:40 (5x5), 1:1 – Рукин (Репьях, Карпов) – 56:22 (5x4), 1:2 – Малетин – 65:00 ( ПБ)
«Южный Урал» потерпел поражение от «Сарыарки»- 1:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Орск
1 : 3 0:0, 1:1, 0:2
Караганда
1:0 – Куршук (Манушин) – 28:48 (5x5), 1:1 – Зиазов (Антоновский, Альшевский) – 31:56 (5x5), 1:2 – Максим Иванов (Зиазов) – 49:18 (5x5), 1:3 – Альшевский (Лаута, Антоновский) – 55:53 (en)
«Молот-Прикамье» крупно обыграл «Ижсталь» — 5:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Пермь
5 : 1 2:0, 2:1, 1:0
Ижевск
1:0 – Шайхулов – 00:47 (5x5), 2:0 – Торяник (Зарипов, Чистяков) – 01:39 (5x5), 2:1 – Кодола (Курдюков) – 29:49 (5x4), 3:1 – Синелёв – 30:36 (5x5), 4:1 – Салахов (Епимахин) – 39:37 (5x5), 5:1 – Кузнецов (Шайхулов, Филиппов) – 58:11 (5x5)
«Спутник» проиграл «Рубину» — 2:3 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Нижний Тагил
2 : 3 0:2, 0:0, 2:0, 0:1
Тюмень
0:1 – Давыдов (Трубкин) – 05:06 (5x5), 0:2 – Сафаралеев (Потякин) – 15:34 (5x5), 1:2 – Стулов (Арефьев, Угольников) – 42:26 (5x4), 2:2 – Рожков (Гайсин, Путилов) – 48:26 (5x5), 2:3 – Жиляков (Ерофеев, Карпов) – 63:32 (3x3)
«Торос» потерпел поражение от «Нефтяника» — 2:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Нефтекамск
2 : 4 2:1, 0:1, 0:2
Альметьевск
1:0 – Гордеев (Возовик, Бочков) – 04:53 (5x4), 1:1 – Насыбуллин (Хамидуллин) – 06:50 (5x5), 2:1 – Цулыгин (Пименов) – 10:38 (5x4), 2:2 – Насыбуллин (Железнов) – 33:08 (5x5), 2:3 – Раисов (Демидов, Адамчук) – 40:45 (4x4), 2:4 – Насыбуллин (Ядроец) – 46:59 (5x5)
«Динамо» Спб уступило «Соколу» — 1:2 ШБ. Это пятая подряд победа команды из Красноярска.
ВХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Санкт-Петербург
1 : 2 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Красноярск
1:0 – Назаревич (Кузнецов, Ручкин) – 32:03 (5x4), 1:1 – Князев (Скворцов, Руденков) – 53:51 (5x5), 1:2 – Сёмин – 65:00 ( ПБ)
Команда «СКА-Нева» пропустила две безответных шайбы от «Ермака».