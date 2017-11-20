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Станет ли «Авангард» лидером на Востоке и как завершатся другие матчи дня КХЛ

Хоккей

20 ноября в рамках очередного игрового дня КХЛ состоятся шесть матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих игр:

Омск выйдет в лидеры, «Магнитка» выиграет в Нижнем. Прогнозы на день КХЛ
В битве за первое место на Востоке победит «Авангард», а «Локомотив» уступит «Адмиралу».

«Адмирал» — «Локомотив»
«Амур» — «Динамо» (Минск)
«Сибирь» — «Барыс»
«Ак Барс» — «Авангард»
«Северсталь» — «Лада»
«Торпедо» — «Металлург»( Магнитогорск).

Также проголосовать можно на playbuzz.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Амур ХК Барыс ХК Динамо Минск ХК Лада ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК Северсталь ХК Сибирь ХК Торпедо Опрос
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