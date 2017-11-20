QMJHL: форвард «Викториавилль» Абрамов сделал 2 передачи и стал 3-й звездой игры

Нападающий команды QMJHL «Викториявилль» Виталий Абрамов был признан третьей звездой матча с «Римуски», который завершился со счётом 2:0.



Абрамов поучаствовал в обоих голах своей команды, сделав две передачи. Нанёс два броска в свор, применил один силовой приём и выиграл пять вбрасываний из 15, завершив встречу с показателем полезности «+2».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте QMJHL.

Справка «Чемпионата»



Виталий Абрамов, родился 8 мая 1998 года в Челябинске.



Выступал за юношеские команды «Трактора», а в сезоне-2014/15 играл в МХЛ, набрав 14 (8+6) очков в 20 матчах за «Белых Медведей». Принимал участие в Мировом Кубке вызова, в шести матчах отметившись тремя голами и шестью передачами.



С сезона-2015/16 играел за «Гатино», а в этом году был обменян в «Викториявилль». В текущем чемпионате набрал 27 (12+15) очков в 17 матчах, всего в лиге на его счету 224 (96+128) очков в 146 матчах.



Задрафтован «Коламбусом» в 2016 году под общим 65-м номером. , родился 8 мая 1998 года в Челябинске.Выступал за юношеские команды «Трактора», а в сезоне-2014/15 играл в МХЛ, набрав 14 (8+6) очков в 20 матчах за «Белых Медведей». Принимал участие в Мировом Кубке вызова, в шести матчах отметившись тремя голами и шестью передачами.С сезона-2015/16 играел за «Гатино», а в этом году был обменян в «Викториявилль». В текущем чемпионате набрал 27 (12+15) очков в 17 матчах, всего в лиге на его счету 224 (96+128) очков в 146 матчах.Задрафтован «Коламбусом» в 2016 году под общим 65-м номером.