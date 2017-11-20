Шалаев: СКА и ЦСКА работают на благо нашего хоккея, возвращая игроков из НХЛ

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев поделился мнением о правильности возвращения российских игроков из НХЛ и отметил, что это правильная стратегия, но КХЛ должна стремиться к равным возможностям клубов.

«Честно говоря, я не могу представить потолок зарплат в 600 млн рублей. Куда мы денем всех игроков? То, что мы опять собираемся выводить за потолок игроков, вновь приведёт к де-факто резиновому потолку. Я всегда говорю, что давайте установим высокий потолок, но жёсткий. Например, миллиард. Можно и 900 миллионов.

В целом возвращение игроков из НХЛ — это правильная стратегия. ЦСКА и СКА многие критикуют, но они в

этом плане работают на благо российского хоккея. Но если ты привёз одну, две, три, даже четыре звезды из-за океана, то пусть тогда остальные будут молодые игроки. Обязательно надо стремиться к уравниловке. Разрыв между богатыми и бедными будет всегда, и в НХЛ он есть, но он не должен быть таким катастрофическим", — сказал Шалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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