«Питтсбург» и «Филадельфия» сыграют в матче «Стадионной серии» 2019 года

«Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз» примут участие в матче «Стадионной серии», который пройдёт 23 февраля 2019 года на стадионе команды НФЛ «Филадельфия Иглз».

«Питтсбург» встречался с «Филадельфии» в матче под открытым небом в 2017 году, выиграв со счётом 4:2 на домашней площадке. Встреча, проходившая на «Хайнц-филд» в Питтсбурге, собрала 72 тысячи зрителей. «Флайерз» в четвёртый раз сыграют матч регулярного чемпионата на свежем воздухе, «Пингвинз» — в пятый. «Стадионная серия» пройдёт в шестой раз подряд.