Кросби – о 5 голах Лемье разными способами в 1 матче: такого никто не повторит

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби считает, что никто не сможет повторить достижение Марио Лемье, который 31 декабря 1988 года в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» забил пять голов пятью разными способами – в равных составах, в большинстве, в меньшинстве, штрафным броском и в пустые ворота.



«Я даже покера никогда не делал, так что я близко не подошёл к этому достижению. Помню, однажды у меня был шанс сделать хет-трик, в тот раз третья шайба могла бы быть в пустые ворота, когда мы играли в меньшинстве. Так что это было бы два в одном. Но забить пятью разными способами? Возможно, получится забить двумя способами, но всеми пятью — нет.



Просто забить пять голов – это одно, но пятью разными способами? Не уверен. Это было бы здорово, но не уверен, что я так могу. Если сравнить результативность матчей сейчас с 1988 годом, то, кажется, такое не повторится. Если кто-то всё-таки это сделает, это будет невероятно. Помню, как услышал об этом, смотрел видеонарезки и думал «Такое больше никогда не случится». Такое возможно лишь раз. Невероятно, что он смог это сделать, но не думаю, что это повторится в хоккее», — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.

Видео пяти голов Лемье можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.