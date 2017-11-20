Шалаев: Сумманен странный и не вписывается в наш менталитет, а тренер он хороший

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев поделился мнением об известном тренере Раймо Сумманене, который дважды работал с омской командой – с 2010 по 2012 год, а также в сезоне-2014/15. В 2011 году под руководством финского специалиста «Авангард» дошёл до финала Кубка Гагарина.

Шалаев: с бюджетом «Авангарда» можно стать чемпионом. Но при одном условии Почему Омск напоминает президенту «Авангарда» Торонто, кого хочет подписать клуб и что может помешать команде выиграть Кубок Гагарина.

«Сумманен – это та кандидатура, которая лежала на поверхности. Его возвращения хотели, наверное, все: Раймо любили болельщики, к нему хорошо относились владельцы. У меня были сомнения, но я собрал на него досье. И я бы не сказал, что по итогам совместной работы я в Сумманене разочаровался. Быть может, он немного странный и не вписывается в наш менталитет. Это его губит. А как тренер он хороший. То же самое могу сказать о Корноухове. Мы его целенаправленно подводили к этой должности. Он блестящий теоретик и практически всё время посвящал хоккею. Результат, если так подумать, был неплохой. А разве Канарейкин плохо работал? Все три года мы хоть не выполняли задачу по выходу в финал конференции, но ни разу не провалились. Но всякий раз чего-то не хватало», — сказал Шалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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