«Адмирал» — «Локомотив»: Тальбо удалён до конца матча за удар клюшкой о борт

Нападающий «Локомотива» Максим Тальбо был удалён до конца матча в игре с «Адмиралом», которая проходит в эти минуты во Владивостоке.



В концовке второго периода на Тальбо применили силовой приём, но удаления не последовало. Форвард «Локомотива» поехал на скамейку запасных и ударил клюшкой по борту, за что его наказали дисциплинарным до конца игры штрафом за неспортивное поведение.



В первом периоде матча защитник «Адмирала» Самвел Мнацян подрался с Тальбо после того, как тот ударил в голову Тиграна Манукяна. Во втором периоде Мнацян также получил «2+10» за атаку в голову Тальбо.

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