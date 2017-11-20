Меньшиков: не знаю, будет ли град шайб в игре с «Ак Барсом», не люблю загадывать

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков поделился ожиданиями от матча с «Ак Барсом», который начнётся в 19:00 мск.

«Думаю, это будет терпеливая игра в обороне. Будем искать моменты для контратак, чтобы забить гол. Мысли о важности матча нужно убрать из головы, играть в свой хоккей, и всё будет получаться.



После перерыва команда перезагрузилась, по физике стали лучше выглядеть. Три дня выходных было, провели время с семьёй, набрались эмоций. Ну и физику нам поставили, это чувствуется.



Спецбригады – основа в любом матче. Одну-две забиваешь, это уже большое преимущество. Конечно, нужно забивать в большинстве, особенно в таких матчах, как с «Ак Барсом», когда играют от обороны.



Может, будет град шайб? Не знаю, никогда не люблю загадывать и делать прогнозы. Выходим и играем на победу», — сказал Меньшиков в эфире клубного телевидения.

Омск выйдет в лидеры, «Магнитка» выиграет в Нижнем. Прогнозы на день КХЛ В битве за первое место на Востоке победит «Авангард», а «Локомотив» уступит «Адмиралу».

Видео интервью можно посмотреть также на канале «Авангарда» в YouTube.