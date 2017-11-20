Стиллман: пока не знаю, насколько серьёзные травмы у Глазачева и Манукяна

Главный тренер «Адмирала» Фредрик Стиллман прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (0:2) и сообщил, что не может оценить серьёзность травм нападающих Константина Глазачева и Тиграна Манукяна. Манукян получил повреждение в первом периоде, Максим Тальбо нанёс ему удар в голову. Глазачев травмировался во втором периоде и также не смог закончить матч.

«Была хорошая игра. Мы были достаточно жёсткими, оказывали давление на соперника. Но не выходили на ворота, играли больше по периметру, всё время искали дополнительный пас. Нам надо извлечь из этого урок, но старание было хорошим.

Это хоккей, иногда эмоции здесь преобладают. Но мы хотим, чтобы эмоции присутствовали. Случаются такие игры, как сегодня. Она была действительно жёсткая, мы много удалялись. Так случается.

Очевидно, что с Глазачевым и Манукяном не всё в порядке. Пока не знаю, насколько всё серьёзно, не успел пообщаться с врачами команды», — сказал Стиллман в эфире клубного телевидения.

Видео, в котором Манукян получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.