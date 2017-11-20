Госдума разрабатывает закон, который позволит КХЛ не отпускать легионеров на ОИ

Государственная дума РФ разрабатывает законопроект о предоставлении КХЛ права не отпускать иностранных хоккеистов на ОИ-2018, по аналогу с решениями НХЛ, сообщил глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.
«НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские игры, в том числе и наших, это нехорошо, наверное. Как вы считаете, у нас есть своя КХЛ… должна она обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские игры, обладать теми же правами, что и НХЛ? Просто мы работаем над этим законопроектом»,— приводит слова Дегтярёва «Интерфакс».
Стоит отметить, что на данный момент КХЛ пока не определилась с ситуацией по Олимпийским играм.
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