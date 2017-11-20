«Ак Барс» — «Авангард»: Алексей Потапов дебютирует в составе хозяев

Стали известны составы на матч казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда», который начнётся сегодня, 20 ноября, в 19:00 мск.
«Ак Барс»:
Гарипов (Билялов);
Косов — Ткачёв — Клинкхаммер, Мусин — Батыршин;
Секач — Глухов — Галиев, Марков — Яруллин;
Лукоянов — Свитов — Язьков, Охтамаа — Сидоров;
Глинкин — Потапов — Обухов, Кара, Лямкин.
«Авангард»:
Шилин (Фурх);
Пёрселл — Семёнов — Петерссон, Анелёв — Чудинов;
Кугрышев — Фисенко — Михеев, Минеев — Мартынов;
Пережогин — Стась — Эверберг, Медведев — Меньшиков;
Ковалёв — Хохряков — Манукян, Березин — Лисов.
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