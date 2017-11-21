«Торонто» прервал 6-матчевую победную серию, проиграв «Аризоне»

«Аризона Койотс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Брендан Перлини (10-я минута), Оливер Экман-Ларссон (39), Макс Доми (59) и Тобиас Ридер (60). За «Торонто» гол забил Джеймс ван Римсдайк (21). Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 24 минуты 16 секунд.

Эта победа стала для «Аризоны» третьей кряду после серии из пяти поражений. Победная серия «Торонто» прервалась на отметке в шесть матчей.