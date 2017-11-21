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Три очка Гранлунда не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал непростую победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Пол и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Нью-Джерси» отличились Адам Хенрик (19-я минута), Стивен Сантини (28) и Уилл Батчер (48). За «Миннесоту» два гола забил Микаэль Гранлунд (52, 59), ещё один на счету Нино Нидеррайтера (22). Победу «Дэвилз» принёс точный бросок Джона Мура на 52-й секунде овертайма.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2017, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3 : 4
0:1, 1:1, 2:1, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Хенрик (Гиббонс, Грин) – 18:32 (5x5), 1:1 – Нидеррайтер (Гранлунд, Койву) – 21:32 (5x4), 1:2 – Сантини – 27:24 (5x5), 1:3 – Батчер (Хенрик, Лавджой) – 47:19 (5x5), 2:3 – Гранлунд (Спаржон, Койву) – 51:14 (5x4), 3:3 – Гранлунд (Сутер, Стаал) – 58:24 (6x5), 3:4 – Мур (Хенрик, Холл) – 60:52 (3x3)
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