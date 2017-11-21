Три очка Гранлунда не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал непростую победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Пол и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Нью-Джерси» отличились Адам Хенрик (19-я минута), Стивен Сантини (28) и Уилл Батчер (48). За «Миннесоту» два гола забил Микаэль Гранлунд (52, 59), ещё один на счету Нино Нидеррайтера (22). Победу «Дэвилз» принёс точный бросок Джона Мура на 52-й секунде овертайма.