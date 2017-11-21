Вестерлунд: не так просто объединить российскую атаку и финский подход к обороне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал, какую систему игры пытается построить в уфимской команде, и отметил, что это оказалось не так просто сделать. «Салават» проиграл четыре из последних пяти матчей и занимает седьмое место на Востоке.



«Результаты не очень хорошие. Могут быть лучше. Но спорт — это длинный процесс. У нас были хорошие шансы улучшить наше положение. На данный момент результаты притормозились, стали похуже. Российская школа хоккея выпускает очень талантливых хоккеистов, нападающих. Я приехал сюда, в Уфу, с мечтой объединить российское умение атаковать и финский подход к обороне, чтобы у нас получилась отличная хоккейная команда. Но это не так просто на самом деле.

Мы много хорошего уже сделали. У нас есть хорошие игроки. Может быть, сейчас тот самый момент, когда нужно играть лучше в защите. Самое сложное – объединить хорошую защиту и хорошее нападение. Это тот самый процесс, над которым мы сейчас работаем. Игроки вместе объединены, они работают на команду.

Тренерство в КХЛ подразумевает, что нужно просматривать много видео. В календаре как раз есть проблема, что много игроков нашей команды уезжает играть за национальные команды. Большая сложность в том, что после игр в сборной хоккеисты устают. Сразу после этого мы должны играть в гостях, а это не так просто. Сложность заключается в том, что ты должен, с одной стороны, выигрывать матчи, а с другой — должен улучшать игроков, тренировочный процесс», — сказал Вестерлунд в эфире программы «Спортбар» на канале БСТ.