Мальцев: чемодана в Баффало на МЧМ ещё не собирал, у Брагина все с характером

Нападающий СКА и молодёжной сборной России Михаил Мальцев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Югрой», а также рассказал о выступлении на суперсерии.

«Первые два дня после прилёта из Канады было сложно, сейчас уже более-менее отошёл. Тем более вызывали в первую команду, уже не до этого. Все команды не хотят проигрывать СКА и играют нормально. Не всё время же нам выигрывать.

Первые матчи на суперсерии для меня прошли более-менее, потом подустал от переездов, весь день надо было добираться до следующего города. Обидно, конечно, проигрывать по буллитам, это лотерея всё-таки. Все игроки в сборной хороши, посмотрим в деле. Где-то уже доказали, что после 0:7 боролись, и собрались на следующий матч. Все с характером в сборной у Брагина. Тренер нашёл слова, непечатные. Чемодана в Баффало ещё не пакую, может, не вызовут, всякое может произойти.

С Шипачёвым только сегодня познакомился. Чем больше центральных нападающих в команде, тем лучше. Конкуренция всегда помогает расти дальше. Конечно, считаю его классным игроком, в НХЛ поиграл, съездил туда», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Югра» состоится 21 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.