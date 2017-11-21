Лайне: рекорда Селянне никто не побьёт, забить 76 даже не новичку – грандиозно

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне считает, что рекорд Теэму Селянне, который забросил 76 шайб в своём дебютном сезоне (1992/93), останется вечным.



«Уверен, этот рекорд никто никогда не побьёт. Забить 76 голов, даже не в дебютном сезоне, — это грандиозно. 76 голов – это просто очень много, такого никто не превзойдёт.



Было тяжело забить 36. Представьте, мне бы потребовалось забить ещё 40 к тем 36, что у меня были в дебютном сезоне. Это невероятно сложно. Селянне был потрясающим игроком, его 76 голов говорят об этом», — приводятся слова Лайне на официальном сайте НХЛ.

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