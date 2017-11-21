«Нефтехимик» расторг контракт с украинским нападающим

По обоюдному соглашению сторон расторгнут контракт между нижнекамским «Нефтехимиком» и нападающим Александром Торяником, информирует официальный сайт команды Андрея Назарова.



В нынешнем сезоне хоккеист в числе командированных выступал за команду ВХЛ «Молот-Прикамье» и в 21 матче набрал 10 (6+4) очков при коэффициенте полезности "+3". Ни одного матча за основную команду 27-летний Торяник не провёл.



Ранее форвард выступал за сборную Украины, но отказался от выступлений, чтобы не считаться легионером в России.