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Федерация хоккея России сделала заявление по поводу участия в ОИ-2018

Хоккей

Федерация хоккея России сделала официальное заявление, посвящённое Олимпийским играм — 2018.

«Подготовка сборной России по хоккею к Олимпийским играм в Пхёнчхане продолжается в плановом режиме. Все хоккеисты сборной соответствуют антидопинговым правилам МОК и ВАДА. В полной мере выполняются требования по допинг-тестированию. К настоящему моменту хоккеисты сборных команд сдали 29 проб, все результаты отрицательные. Отметим, что с 15 ноября 10 хоккеистов будут включены в международный пул тестирования, а с 17 ноября 30 человек — в расширенный национальный пул тестирования. Спортсмены будут вносить данные о себе в систему АДАМС и проходить внесоревновательное допинг-тестирование.

На Олимпиаде в Пхёнчхане хоккейная команда России будет защищать цвета государственного флага своей страны. ФХР находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея и все возникающие вопросы, связанные с участием нашей сборной в международных турнирах, решает совместно с ИИХФ», — сообщается на сайте организации.

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