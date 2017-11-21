«Йокерит» представил форму, в которой сыграет со СКА на открытом воздухе

Финский «Йокерит» в своём официальном «твиттере» представил комплект формы, в котором команда проведёт со СКА 2 декабря матч на открытом воздухе. Игра будет приурочена сразу к трём юбилеям: 10-летию Континентальной хоккейной лиги, 50-летию «Йокерита», а также 100-летию финского хоккея.



5 декабря 2017 года на том же месте пройдёт и матч финского чемпионата. Обе игры, объединённые общим замыслом, получили название «Хельсинки Айс Челлендж». Специально для них под открытым небом будет оборудована площадка, а также возведены трибуны на 18 тыс. зрителей. Это позволит установить рекорд посещаемости матчей КХЛ.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».