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Определено время начала матчей юбилейного Кубка Первого канала

Хоккей

Федерация хоккея России продолжает подготовку к Олимпийским играм в Пхёнчхане, одним из этапов которой станет Кубок Первого канала в Москве, где помимо традиционных участников Евротура (России, Швеции, Финляндии и Чехии) примут участие национальные сборные Канады и Кореи. Определено время начала матчей:

13 декабря (среда):

19:30. Канада – Корея;

14 декабря (четверг):

19:30. Россия – Швеция;

15 декабря (пятница):

15:00. Финляндия – Корея;
19:30. Чехия – Канада;

16 декабря (суббота):

13:00. Корея – Швеция;
17:00. Россия – Канада;

17 декабря (воскресенье):

13:00. Швеция – Чехия;
17:00. Россия – Финляндия.

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