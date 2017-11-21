Определено время начала матчей юбилейного Кубка Первого канала

Федерация хоккея России продолжает подготовку к Олимпийским играм в Пхёнчхане, одним из этапов которой станет Кубок Первого канала в Москве, где помимо традиционных участников Евротура (России, Швеции, Финляндии и Чехии) примут участие национальные сборные Канады и Кореи. Определено время начала матчей:



13 декабря (среда):



19:30. Канада – Корея;



14 декабря (четверг):



19:30. Россия – Швеция;



15 декабря (пятница):



15:00. Финляндия – Корея;

19:30. Чехия – Канада;



16 декабря (суббота):



13:00. Корея – Швеция;

17:00. Россия – Канада;



17 декабря (воскресенье):



13:00. Швеция – Чехия;

17:00. Россия – Финляндия.

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