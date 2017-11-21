Определено время начала матчей юбилейного Кубка Первого канала

Федерация хоккея России продолжает подготовку к Олимпийским играм в Пхёнчхане, одним из этапов которой станет Кубок Первого канала в Москве, где помимо традиционных участников Евротура (России, Швеции, Финляндии и Чехии) примут участие национальные сборные Канады и Кореи. Определено время начала матчей:
13 декабря (среда):
19:30. Канада – Корея;
14 декабря (четверг):
19:30. Россия – Швеция;
15 декабря (пятница):
15:00. Финляндия – Корея;
19:30. Чехия – Канада;
16 декабря (суббота):
13:00. Корея – Швеция;
17:00. Россия – Канада;
17 декабря (воскресенье):
13:00. Швеция – Чехия;
17:00. Россия – Финляндия.
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