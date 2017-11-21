Агент Зарипова: в приоритете у Даниса — переговоры с «Ак Барсом»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы 36-летнего нападающего Даниса Зарипова, прокомментировал сокращение дисквалификации его клиента с двух лет до полугода.



«Поздравляю весь российский хоккей, всех болельщиков. Это очень приятная новость, справедливость восторжествовала. С 23 ноября Данис Зарипов может приступать к выполнению профессиональных обязанностей. В приоритете у нас — переговоры с «Ак Барсом», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ИИХФ сократила дисквалификацию Зарипова до полугода, форвард вернётся 23 ноября