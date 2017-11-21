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Гол и результативная передача Йюнге помогли «Трактору» обыграть «Динамо» Р

Хоккей

Рижское «Динамо» на домашнем льду потерпело поражение в матче с челябинским «Трактором», встреча закончилась со счётом 1:3. Команда Анвара Гатиятулина выиграла второй матч из пяти последних.

Единственный гол в составе команды хозяев записал на свой счёт Микс Индрашис. У челябинской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Рыбаков, Пол Щехура и Рикард Йюнге.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2017, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
Трактор
Челябинск
1:0 – Индрашис (Галвиньш, Дарзиньш) – 31:17 (5x4), 1:1 – Рыбаков (Петров, Пеньковский) – 39:17 (5x5), 1:2 – Щехура (Йюнге, Вишневский) – 50:02 (5x5), 1:3 – Йюнге (Виделль, Полыгалов) – 59:33 (en)

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