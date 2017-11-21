Гол и результативная передача Йюнге помогли «Трактору» обыграть «Динамо» Р

Рижское «Динамо» на домашнем льду потерпело поражение в матче с челябинским «Трактором», встреча закончилась со счётом 1:3. Команда Анвара Гатиятулина выиграла второй матч из пяти последних.
Единственный гол в составе команды хозяев записал на свой счёт Микс Индрашис. У челябинской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Рыбаков, Пол Щехура и Рикард Йюнге.
Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.
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