«Ак Барс»: надеемся, что дальнейшая карьера Зарипова будет связан с нашим клубом

В пресс-службе «Ак Барса» прокомментировали новость о сокращении дисквалификации форварда Даниса Зарипова и выразили надежду, что хоккеист продолжит карьеру в казанском клубе.

«Хоккейный клуб «Ак Барс» поздравляет Даниса Зарипова и всех любителей хоккея с этим решением. Мы всегда знали, что Зарипов – истинный спортсмен и настоящий профессионал, верили в его невиновность. Желаем Данису новых больших побед и надеемся, что дальнейший карьерный путь Зарипова будет связан с нашим клубом», — говорится в сообщении пресс-службы.