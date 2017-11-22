Кто выиграет «зелёное дерби» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

22 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится шесть матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Салават Юлаев» возьмёт Казань. Прогнозы на игровой день КХЛ «Барыс» возьмёт реванш у «Сибири», «Йокерит» одолеет «Авангард», а ЦСКА в матче с «Сочи» одержит четвёртую победу подряд.

«Амур» — «Локомотив»;

«Сибирь» — «Барыс»;

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»;

«Нефтехимик» — «Металлург» Мг;

«Йокерит» — «Авангард»;

ЦСКА — ХК «Сочи».



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