Йео: слышал, что говорили на скамейке про драку, она добавила Тарасенко уважения

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео после победы в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (8:3) прокомментировал драку Владимира Тарасенко с защитником Мэттом Беннингом.

«Конечно, мы не хотим, чтобы Тарасенко дрался, но он дал знать своим партнёрам, что постоит за них. Все на скамейке сразу встали, я находился за игроками и слышал, что они говорят. Так что да, эта драка добавила ему уважения партнёров. Конечно, мы не хотим, чтобы он дрался, можно сломать руку. Но вместе с этим такое поведение заразительно. Много раз мы видели, как ребята жертвуют собой, блокируя бросок или вступаясь за партнёра. Подрался он здорово, Тарасенко очень силён. Но мы хотим, чтобы он концентрировался на другом», — сказал Йео в эфире клубного телевидения.

События дня НХЛ. Хет-трик имени Тарасенко — два гола, два паса и драка! Кстати, «Сент-Луис» на первом месте в лиге.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».