Звено Тарасенко признано первой звездой дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

События дня НХЛ. Хет-трик имени Тарасенко — два гола, два паса и драка! Кстати, «Сент-Луис» на первом месте в лиге.

Первой звездой стало первое звено «Сент-Луис Блюз», которое набрало 12 очков в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (8:3). Брэйден Шенн, Джейден Шварц и Владимир Тарасенко стали единственной тройкой в текущем сезоне НХЛ, каждый игрок которой набрал не менее 25 очков. Шенн и Тарасенко забили по два гола и сделали по две передачи, на счету Шварца – гол и три передачи.

Второе место занял нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бисер, который оформил дубль в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2).

Замыкает тройку вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп, который в свой 31-й день рождения одержал победу в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:1), отразив 29 бросков.

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