Вратарь СКА Мельничук посвятил свой первый матч в КХЛ погибшим родным

Вратарь СКА Алексей Мельничук посвятил первую победу в КХЛ погибшим родственникам. В матче с «Югрой» он отразил 22 броска, встреча завершилась со счётом 4:3.



«Кому посвящаю свой дебют? У меня в семье случилась авария. Посвящаю тем родным, которых сейчас рядом нет», — передаёт слова Мельничук корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



В мае 2014 года в ДТП, унесшем жизни семи человек, погибли отец вратаря, оперный тенор Андрей Мельничук, 17-летняя сестра Вероника, которая профессионально занималась лёгкой атлетикой, была призёром чемпионатов России, 4-летняя сестра Анастасия и дедушка. Мать и бабушка вратаря получили травмы, а сам Алексей получил перелом челюсти и черепно-мозговую травму.

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