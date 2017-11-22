Итоги дня для россиян в АХЛ: Толчинский не забивает 9 игр кряду, Гурьянов — 16

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно четыре матча. Ни один из российских легионеров не смог набрать очков. Безголевая серия форварда «Шарлотт Чекерс» Сергея Толчинского достигла 9 матчей, у нападающего «Сан-Антонио Ремпейдж» Клима Костина 1 гол в 10 последних встречах. Форвард «Техас Старз» Денис Гурьянов провёл в этом сезоне 16 матчей и пока не открыл счёт заброшенным шайбам.

Русская неделя в Америке. Вратарь забил гол, а Радулов догоняет Овечкина Новый последователь Евгения Набокова и Мартина Бродо.