Итоги дня для россиян в АХЛ: Толчинский не забивает 9 игр кряду, Гурьянов — 16

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно четыре матча. Ни один из российских легионеров не смог набрать очков. Безголевая серия форварда «Шарлотт Чекерс» Сергея Толчинского достигла 9 матчей, у нападающего «Сан-Антонио Ремпейдж» Клима Костина 1 гол в 10 последних встречах. Форвард «Техас Старз» Денис Гурьянов провёл в этом сезоне 16 матчей и пока не открыл счёт заброшенным шайбам.
Русская неделя в Америке. Вратарь забил гол, а Радулов догоняет Овечкина
Новый последователь Евгения Набокова и Мартина Бродо.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|0
|0
|2
|0
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|0
|0
|3
|-1
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0
|0
|0
|0
|Барбашёв (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|2
|0
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|0
|0
|0
|-1