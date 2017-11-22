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Итоги дня для россиян в АХЛ: Толчинский не забивает 9 игр кряду, Гурьянов — 16

Хоккей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно четыре матча. Ни один из российских легионеров не смог набрать очков. Безголевая серия форварда «Шарлотт Чекерс» Сергея Толчинского достигла 9 матчей, у нападающего «Сан-Антонио Ремпейдж» Клима Костина 1 гол в 10 последних встречах. Форвард «Техас Старз» Денис Гурьянов провёл в этом сезоне 16 матчей и пока не открыл счёт заброшенным шайбам.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Толчинский (н)«Шарлотт»0020
Зыков (н)«Шарлотт»003-1
Гурьянов (н)«Техас»0000
Барбашёв (н)«Чикаго»0020
Костин (н)«Сан-Антонио»000-1
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