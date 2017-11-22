17-летний Хованов, болеющий гепатитом, может вернуться на лёд через 5-7 недель

Нападающий Александр Хованов, у которого летом был обнаружен гепатит А, может вернуться на лёд через 5-7 недель. Об этом сообщает Journal de Montreal.



Последний тест крови Хованова показал, что он ещё не может играть, но издание отмечает, что его здоровье улучшается, и, возможно, он сможет вернуться на лёд уже через 5-7 недель.

Летом Хованов был выбран на импорт-драфте Канадской юниорской лиги командой QMJHL «Монктон». В прошедшем сезоне он выступал за «Ирбис» в МХЛ, набрав 22 (8+14) очка в 29 матчах, а также сыграл за юниорскую сборную России U17 в Мировом Кубке вызова, в пяти матчах набрав 7 (5+2) баллов.