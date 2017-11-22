Пашков: «Ак Барс», учитывая возможное возвращение Зарипова, — фаворит Востока

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что «Ак Барс» сохранит первую строчку на Востоке до конца регулярного чемпионата.

«Не сомневался, что лидером Востока будет Казань — самая стабильная и финансово сильная команда конференции. А вот выход на первую позицию Омска для меня сюрприз, ведь в этом клубе активно идёт перестройка и омоложение. Думаю, «Ак Барс», учитывая вероятное возвращение Зарипова, удержится во главе таблицы до конца регулярного чемпионата, тогда как у «Авангарда» возможны спады.

Для меня пять поражений «Ак Барса» в шести последних матчах очень неожиданны, ведь команды Зинэтулы Билялетдинова всегда избегали провалов. Но я не считаю, что в «Ак Барсе» кризис. Скорее причина в календаре — он в этом сезоне в осенней части турнира не просто жёсткий, а жестокий. Надеюсь, что больше никогда такого календаря, как в этом сезоне, мы не увидим.

«Барыс» — это команда одной, североамериканской, пятёрки. Выше головы уже прыгнул «Нефтехимик», который с очень средним составом уже стал открытием в Восточной конференции. Не верю и в лидерские амбиции «Магнитки», которая запоздала с перестройкой минимум на один сезон. Повторюсь, что мой фаворит на Востоке – «Ак Барс», который из своего спада вот-вот выйдет. Возможно, уже сегодня, когда казанский порядок может побить уфимскую анархию», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.