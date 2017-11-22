Метсола: раньше «Амур» пропускал две — и всё, игра не идёт; сейчас такого нет

Вратарь «Амура» Юха Метсола рассказал, как изменился характер команды в этом сезоне. Хабаровчане занимают 10-е место на Востоке, а по потерянным очкам входят в зону плей-офф.

«Больше всего запомнилась серия проигрышей в домашней серии, которая была в самом начале. Но мне нравится, что после неё мы воспряли. Команда поменяла своё мышление и подход к игре. Раньше было так: мы пропускаем две шайбы – и всё, игра не идёт. Мы думали, что уже не отыграемся, скорее всего. А сейчас, даже если мы их пропускаем, мы продолжаем вести свою игру. Появилось больше позитивного мышления. Кроме того сейчас мы играем дома, а на домашнем льду играть всегда легче, потому что есть поддержка болельщиков. Мне самому больше нравится играть в Хабаровске», — цитирует Метсолу Amurmedia.