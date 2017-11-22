И. Макаров: «Салават» сыграл безобразно, абсолютно никакого настроения

Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров прокомментировал разгромное поражение от «Ак Барса» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Сыграли безобразно. Совершаем ошибки, много теряем шайбу на синей линии. Они использовали наши ошибки. Мы два раза удалились, и они забили 2 гола. Первый период был неплохой, да. Повторюсь, нас подвели удаления, и мы много теряли шайбу на синей линии, а они ждали контратак и забивали.



Какое настроение в команде? Абсолютно никакого настроения. Потом разберём игру, сейчас по горячим следам, что можно сказать. Просто хотелось извиниться перед болельщиками, нашей игре нет оправдания», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Также видео доступно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.