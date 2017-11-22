Вестерлунд: конечно, у меня нет желания подать в отставку

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал разгромное поражение от «Ак Барса» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Казань играла очень хорошо. Первые два периода они использовали наши ошибки и забили голы. Наш третий период был очень плохой. Мы не играли как команда. Извиняюсь перед болельщиками за нашу игру. Извиняюсь от себя и от всех игроков. Мы повторяли те же самые ошибки, которые у нас были до этого, из-за того и проиграли. Это было не очень умно. Завтра будем смотреть игру и изучать ошибки.



После такого матча не возникает ли желания подать в отставку? Нет, конечно. Первый принцип тренера – учебный процесс, в том числе для тренеров.

Мы сделали очень много ошибок. В эмоциях можно добавлять, но в первую очередь надо играть с умом, как сегодня Казань», – передаёт слова Вестерлунда официальный сайт клуба.

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